Рынок акций РФ остается под давлением из-за распространения COVID-19 в мире - "БКС брокер"

Рынок акций РФ в понедельник остается под давлением продаж на фоне упавших индексов в Азии в свете дальнейшего роста числа жертв COVID-19 в мире (по данным ВОЗ на 28 июня, количество подтвержденных случаев коронавируса в мире выросло за сутки на 189,1 тыс., до 9843,1 тыс.). Эпидемиологическая обстановка вызывает опасения повторного введения карантина, что станет препятствием на пути восстановления мировой экономики, как уже предупредил МВФ на прошлой неделе, отмечает старший персональный брокер компании "БКС брокер" Максим Чекушин.

По его словам, на этой неделе инвесторы будут ждать выхода ключевых индикаторов (по производственной активности Китая, еврозоны и США; данных по рынку труда США, еврозоны и протокол заседания ФРС), которые могут повлиять на ход торгов. Кроме того, на российском рынке инвесторы могут закрыть часть позиций перед выходным 1 июля.

На фоне всего рынка главными аутсайдерами в понедельник выступили бумаги "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%) - на прошедших выходных произошел сброс отходов в районе фабрики ГМК в Норильске. При незаконной перекачке жидкости из хранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики произошла утечка, существует риск того, что вещества могут попасть в реку Хараелах, которая доходит до озера Пясино. Новость вновь касается экологии и учитывая недавний разлив топлива в том же районе, негативна с точки зрения отношения инвесторов к бумагам ГМК. Однако, скорее всего, последствия сброса отходов из хранилища не будут для компании значительными с точки зрения финансовой составляющей, считает эксперт.

Крупнейший американский производитель калийных и фосфорных удобрений Mosaic сделал запрос у регуляторов США на расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко, а также просит ввести импортные пошлины на продукцию этих стран. США - важное экспортное направление для России и компании "Фосагро" (MOEX: PHOR) (+0,2%). В случае подтверждения данной новости, введение ввозной пошлины в зависимости от ее размера ухудшит рыночные условия в США и создаст риски снижения цен на высококонцентрированные фосфорные удобрения во втором полугодии 2020 года, что негативно для акций "ФосАгро", считает Чекушин.