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29 июня 2020 года 15:00
Российские еврооблигации сейчас чувствуют себя увереннее по сравнению с выпусками ЕМ - БКС Глобал Маркетс
Российские еврооблигации сейчас чувствуют себя увереннее по сравнению с выпусками ЕМ, ралли выдохлось, однако существенного негатива в ближайшее время не ожидается, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". "Суверенные российские выпуски на прошлой неделе торговались преимущественно в боковике и завершили неделю практически без изменений при незначительном снижении котировок преимущественно на дальнем участке кривой, - указывают эксперты инвесткомпании. - Текущая неделя будет важной с точки зрения публикации данных по макроэкономике: выйдут данные по промышленному производству в США, а также безработице (ранее глава ФРС Джером Пауэлл неоднократно отмечал, что динамика безработицы – один из ключевых индикаторов при принятии решений о мерах поддержки)". Также на текущей неделе будет опубликован протокол июньского заседания FOMC (1 июля). Аналитики "БКС Глобал Маркетс" не ожидают негативных сюрпризов от публикации, учитывая мягкий тон прошедшего заседания. "Предстоящая неделя, по нашему мнению, будет относительно спокойной для долговых рынков EM при условии отсутствия «черных лебедей», - прогнозируют эксперты. - Мы не видим потенциала для дальнейшего роста котировок, учитывая текущие узкие спреды. Также мы не ждем резкой коррекции. Мы по-прежнему рекомендуем фиксировать прибыль в долгосрочных суверенных еврооблигациях, принимая во внимание ограниченный потенциал роста котировок и высокий рыночный риск. Аппетит к риску постепенно снижается, что вызывает давление на эти выпуски. В настоящее время мы рекомендуем формировать портфель из корпоративных еврооблигаций с дюрацией не выше 5-6 лет".
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Компании упоминаемые в новости: Алроса АК
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