Рынок акций завершил неделю на минорной ноте - Промсвязьбанк

Российский фондовый рынок в пятницу продолжил умеренное снижение, начатое днем ранее, продажам в наших акциях способствовала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent к отступил в район 40,7 доллара за баррель, отмечается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича.

Также негативная динамика на нашем рынке была поддержана западными фондовыми площадками. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,7%, а в США после первых часов торгов Dow Jones и S&P500 упали на 2,1% и 1,7% соответственно. На таком фоне к 18:20 мск индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2753 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции РусГидро, ФСК ЕЭС и Татнефти, потерявшие более 2,5%. Лучше рынка торговались Ростелеком и X5 Retail Group, прибавившие 2,5% и 2,3% соответственно.

"Российский рынок в первой половине торгов смог продемонстрировать умеренный рост, в результате чего индекс Мосбиржи в моменте поднимался выше 2780 пунктов. - комментирует эксперт Промсвязьбанка. - Однако ухудшение внешнего фона в виде снижение рынка энергоносителей и провала на американских площадка, привело к активизации продаж в российских акциях. В результате рынок полностью растерял утренний рост и ушел на отрицательную территорию. При этом пока индексу Мосбиржи удается удерживать позиции выше 2750 пунктов. Отметим, что ближайшей поддержкой для него выступает уровень 2700 пунктов. В случае ухудшения внешней конъюнктуры уже в начале следующей недели "медведи" могут попытаться пробить данную отметку. Если им удастся увести рынок под поддержку, это станет техническим сигналом к активизации сценария снижения".