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Главная / Аналитикам / Аналитика / "Детский мир" повысил прогноз доли онлайн-продаж до 40% в среднесрочной перспективе - аналитики
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26 июня 2020 года 18:33
"Детский мир" повысил прогноз доли онлайн-продаж до 40% в среднесрочной перспективе - аналитики
Ритейлер "Детский мир" (MOEX: DSKY) повысил среднесрочную цель по доле онлайн-продаж - до 40% от выручки с 30%, сообщается в аналитическом обзоре Sova Capital по итогам телефонной конференции с руководством компании. "Детский мир" в ноябре прошлого года объявил, что планирует в среднесрочной перспективе увеличить долю онлайн-продаж до 30% от выручки. По итогам 2019 года этот показатель составил 11,2% (в том числе в IV квартале - 15,7%). При этом в марте на фоне распространения в России COBID-19 и связанных с ним ограничений и опасений онлайн-продажи "Детского мира" достигли 25% от выручки. В апреле доля онлайн-продаж выросла почти в пять раз по сравнению с показателем годом ранее, до 41,6% от выручки. В мае доля онлайна снизилась до 32% от выручки - но это в три раза больше, чем в мае 2019 года. Своими преимуществами перед другими игроками на рынке e-commerce ритейлер считает более низкие цены, широкий ассортимент и быструю доставку, отмечается в обзоре аналитиков Sova Capital. Последние два преимущества компания рассчитывает усилить за счет открытия региональных складов. "Детский мир" также продолжает развивать свой маркетплейс (был запущен в ноябре в тестовом режиме). Планируется, что ассортимент площадки будет увеличен с 40 тыс. до 1 млн SKU к 2022 году, а доля продаж через маркетплейс достигнет 30% в структуре онлайн-выручки ритейлера в среднесрочной перспективе, отмечается в обзоре Sova Capital. В компании также сообщили, что на новой площадке согласились работать многие поставщики, включая тех, кто уже представлен на Ozon и Wildberries. "Детский мир" - крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. На конец марта группа объединяла 846 магазинов, включая 772 магазина "Детский мир", расположенные в 297 городах России, Казахстана и Белоруссии, 5 магазинов "ПВЗ Детмир", а также 46 магазинов развивающих игр ELC, 12 магазинов ABC и 11 магазинов товаров для животных "Зоозавр". В апреле выручка ритейлера упала на 19,9% по сравнению с показателем за апрель 2019 года, до 7,5 млрд рублей. При этом онлайн-продажи выросли в 3,7 раза (до 2,9 млрд рублей). В мае выручка "Детского мира" увеличилась на 6,7%, до 10,1 млрд рублей, в том числе онлайн-продажи - в 3,3 раза, до 3,1 млрд рублей.
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