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Главная / Аналитикам / Аналитика / ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF
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26 июня 2020 года 18:08
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF и при этом повышает целевую цену. Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему миру. "Себестоимость производства солнечной и ветряной энергии продолжает снижаться, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Анна Зайцева. - В 2019 году доля возобновляемых источников энергии в расширении мощностей в мире достигла 72%. Доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общемировом объеме генерирующих мощностей увеличилась в прошлом году на 1,4 п.п. и составила 34,7%. Крупнейшие страны через изменение структуры инвестиций планируют ускорить энергетический переход: к 2030 году США рассчитывают выйти по доле выработки ВИЭ на уровень 50%, Индия - 44%, Китай и страны Евросоюза - 35%. Одним из важных плюсов фонда iShares Global Clean Energy ETF является его глобальная диверсификация, что позволяет сбалансировать риски и участвовать в росте акций компаний сектора альтернативной энергетики из стран - лидеров в данной области".
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26 июня 2020 года 17:17
Растущие объемы запасов и отсутствие экспортного спроса оказали давление на котировки природного газа и привели к их снижению до новых минимумов, отмечается в комментарии Julius Baer. С начала года поставки сжиженного газа в США сократились более чем вдвое. "Тем не менее, восстановление... читать дальше
.26 июня 2020 года 14:50
Доходность государственных облигаций США остается непривлекательной в текущих условиях экономического подъема - Julius Baer
Аналитики Julius Baer по-прежнему считают доходность государственных облигаций США непривлекательной в текущих условиях экономического подъема, говорится в комментарии банка. Облигации низкого инвестиционного уровня предлагают хорошую комбинацию кэрри (в связи с повышением доходности) и... читать дальше
.26 июня 2020 года 10:54
Сохраняющаяся напряженность в международной торговле частично отражается на рынке алюминия, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. На фоне того, как алюминиевая промышленность США продолжает испытывать трудности, появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа... читать дальше
.26 июня 2020 года 10:31
Специалисты "БКС Брокер" полагают, что с учетом баланса позитивных и негативных факторов диапазон $38-42 за баррель Brent можно назвать справедливым. В текущие котировки заложена вероятность перехода рынка к состоянию дефицита в III квартале на фоне постепенного восстановления спроса, стабильной... читать дальше
.26 июня 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются. читать дальше
.25 июня 2020 года 20:00
Процесс восстановления экономики США, по всей видимости, замедляется на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. По данным агентства, это замедление, в частности, проявляется в таких данных, как онлайн-бронирование столиков в ресторанах на... читать дальше
.25 июня 2020 года 19:59
Финансовые рынки в среду оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Котировки нефти упали более чем на 5%. Между тем, свежие официальные данные по рынку нефти США подтвердили тенденцию нормализации, в то время как повышенные уровни... читать дальше
.25 июня 2020 года 17:28
События среды снова показали, что при ухудшении настроений доллар США поднимается относительно всех остальных валют, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. На этот раз сработали опасения, что вспышки COVID-19 на юге и западе США повредят восстановлению... читать дальше
.25 июня 2020 года 16:49
Усилия мировых центробанков создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов - ГК "ФИНАМ"
Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что на данном этапе усилия мировых центробанков по поддержанию хрупкого роста мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов, и сейчас есть два основных фактора, которые в среднесрочной перспективе как минимум... читать дальше
.25 июня 2020 года 15:38
Текущее снижение Brent и WTI на данный момент укладывается в рамки краткосрочной коррекции, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ потеряли около 1%, продолжая начатую в среду коррекцию, констатирует аналитик компании... читать дальше
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