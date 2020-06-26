Инвесторы рынка акций упорно не замечают негатив - "БКС Брокер"

Российский рынок акций в пятницу подхватил оптимистичное настроение четверга в США, где инвесторы отыгрывали позитивную статистику по товарам длительного пользования (заказы в мае выросли на 4%, что превысило прогнозы). Как правило, восстановление этого сектора означает разворот бизнес-цикла и восстановление экономики, которое, по всей видимости, началось уже в мае, отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константин Карпов.

В какой-то степени позитив на рынки принесли очередные стимулы ФРС. Регулятор решил смягчить условия для американских банков на рынках венчурного капитала в рамках "правила Волкера". Но Федрезерв пришел не только "с пряниками" - в качестве "кнута", исходя из результатов стресс-тестирования, регулятор запретил банкам выплату дивидендов или выкуп акций как минимум до IV квартала 2020 года.

Инвесторы пока неохотно замечают возросшие риски в связи со второй волной пандемии COVID-19. В США несколько штатов уже заявили о приостановке процесса открытия экономики. Возможно, будут снова введены какие-либо ограничения. Но едва ли стоит говорить о полном локдауне, как это было в марте-мае.

Несмотря на относительно стабильную нефть и доллар на мировом рынке, рубль в пятницу сдал позиции к доллару. Возможно, поводом стало сообщение Fitch о пользе временного смягчения бюджетного правила. В рамках бюджетного правила может быть несколько различных изменений, в частности, повышение потолка бюджетных расходов, что может повлиять на операции Минфина на валютном рынке. Из анализа рейтингового агентства следует, что в кризисные явления лучше бы использовать гибкость валютного курса, чем стабилизировать его в рамках бюджетного правила для отвязки от цен на нефть, отмечает эксперт.

Потенциальная возможность ослабления рубля оказала поддержку акциям экспортеров. Транспортные ограничения в ряде стран, в том числе в Китае, порождают опасения за спрос на нефть и, соответственно, за будущие цены. В плюсе торгуются акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) на фоне одобрения акционерами рекомендованных ранее советом директоров дивидендов.

По динамике X5 Retail (MOEX: FIVE) или "Магнит"а нельзя сказать, что инвесторы ожидают существенного ослабления рубля. Хотя акции ритейлеров растут также на правах защитных историй. К условно защитным активам можно отнести и бумаги электроэнергетического сектора, которые также подросли в пятницу, отмечает Карпов.

В то же время проседают акции банковского сектора. Возможно, инвесторы расстроены политикой ФРС в отношении дивидендов и buyback американских банков, проецируя подобную ситуацию на российские финансовые организации. Ранее ЦБ РФ уже рекомендовал воздержаться от выплаты дивидендов.

Индекс МосБиржи так и не смог пройти сопротивление вблизи 2800 пунктов, но нет и ясного сигнала на снижение рынка, хотя поводов предостаточно. Безусловно, рынок держится на текущих отметках благодаря стимулам глобальных регуляторов, и говорить о возврате к среднесрочной нисходящей тенденции пока не стоит. Если индекс МосБиржи пройдет отметку 2800 пунктов, вполне вероятным станет достижение уровня 2900 пунктов, заключил представитель компании "БКС Брокер".