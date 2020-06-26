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26 июня 2020 года 17:17
Объемы предложения на рынке природного газа должны сократиться - Julius Baer
Растущие объемы запасов и отсутствие экспортного спроса оказали давление на котировки природного газа и привели к их снижению до новых минимумов, отмечается в комментарии Julius Baer. С начала года поставки сжиженного газа в США сократились более чем вдвое. "Тем не менее, восстановление экономики, конкурентные преимущества по сравнению с углем и сокращение добычи сланцевых углеводородов должны вскоре снизить избыток предложения на рынке, в то время как перспективы жаркого лета искажают ценовые риски в сторону еще большего роста", - полагает эксперт банка Норберт Рюкер. Цены на природный газ упали ниже 1,5 долл. США за миллион британских тепловых единиц до многолетнего минимума после того, как свежие еженедельные данные показали неожиданное значительное увеличение запасов. На рынке возникла обеспокоенность о том, что повышенные уровни запасов сохранятся и в следующем году, что может привести заполнению хранилищ практически до предела. Несмотря на то, что внутренний спрос со стороны электростанций и промышленности судя по публикуемым данным остается на хорошем уровне, уровень предложения, по мнению эксперта, остается высоким из-за отсутствия достаточного объема покупок сжиженного природного газа (СПГ) зарубежными потребителями, в частности, Европой. Такой экспорт составлял почти 10% от общего потребления природного газа в США в начале года и к концу июня его доля сократилась более чем вдвое. "Однако, мы полагаем, что объемы предложения на рынке должны скорее сократиться, чем продолжить рост, - указывает Норберт Рюкер. - Потоки сырьевого газа в экспортные терминалы в последнее время стабилизировались, в то время как низкие мировые цены, по-видимому, будут стимулировать спрос со стороны ключевых покупателей, включая Китай, Индию и, возможно, Европу, где растущие цены вскоре снова делают поставки из США привлекательными. Восстановление экономики, перспективы жаркого лета и ценовое преимущество по сравнению с углем должны привести к росту потребления природного газа в ближайшие месяцы, в то время как замедление добычи сланцевых углеводородов сокращает основные поставки из Соединенных Штатов. Мы придерживаемся "бычьих" взглядов и длинной позиции по рынку США. Фьючерсные кривые сохраняют высокий угол наклона, поскольку рынок также ожидает роста цен".
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