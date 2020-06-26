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26 июня 2020 года 16:26

BofA повысил оценку большинства акций анализируемых нефтекомпаний РФ на 2-28% с учетом повышения прогноза цены нефти

Bank of America (BofA) повысил прогнозные цены большинства акций и депозитарных расписок (DR) анализируемых нефтекомпаний РФ на 4-28% с учетом нового прогноза цен на нефть, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Карена Костаняна и Екатерины Смык. Исключение составили привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS), прогнозная стоимость которых была понижена на 5,3%.

По итогам переоценки рекомендации для всех бумаг не изменились.

Так, рекомендация "покупать" была подтверждена для обыкновенных акций и DR ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), а также обыкновенных акций и DR ПАО "Татнефть".

Рекомендация "держать" осталась без изменения для обыкновенных акций и DR ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), обыкновенных акций и DR ПАО "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK), обыкновенных акций и DR ПАО "Роснефть" (MOEX: ROSN), привилегированных акций и DR на "префы" "Сургутнефтегаза", привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN).

Рекомендация "продавать" была сохранена для обыкновенных акций и DR "Сургутнефтегаза".

Как сообщается в обзоре, аналитики BofA повысили прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году с $37 до $43,7 за баррель. Кроме того, прогноз стоимости нефти марки Brent в 2021 году был повышен до $50 и в 2022 году до $55 за баррель.

"ЛУКОЙЛ" и "Татнефть" остаются в топ-листе нефтекомпаний региона EEMEA, отмечается в обзоре.

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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Компании упоминаемые в новости:    ЛУКОЙЛ НК,  Роснефть НК,  Газпром нефть,  Сургутнефтегаз,  Татнефть,  Новатэк


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