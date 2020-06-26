Обыкновенные акции "Ростелекома" могут обновить свой исторический пик - ИК "Велес Капитал"

Обыкновенные акции "Ростелекома" продолжают неспешное повышение и стремятся к достигнутому в феврале историческому пику в 92,02 руб. С технической точки зрения, указывает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова, вполне возможно обновление указанной отметки в ближайшие дни и последующее повышение ближе к 95 рублям. Акции все еще не перекуплены и при положении выше поддержки в 87 рублей сохраняют в том числе краткосрочную склонность к росту. Закрепление ниже 87 рублей укажет на возможность нисходящей коррекции в район 85 рублей, отмечает в комментарии компании Е. Кожухова.

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