Sova Capital начала анализ Globaltruck с рекомендацией "держать" для его акций

Инвестиционная компания Sova Capital начала анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Матвея Тайца и Марии Клейменовой.

Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная экспертами, составляет 41 рубль за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".

Текущая стоимость акций Globaltruck составляет порядка 41,8 рубля за штуку.

Globaltruck - ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, один из крупнейших перевозчиков в России по размеру автопарка. Основные направления деятельности компании - внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки в/из центра РФ на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.