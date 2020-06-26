.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Sova Capital начала анализ Globaltruck с рекомендацией "держать" для его акций
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
26 июня 2020 года 15:25
Sova Capital начала анализ Globaltruck с рекомендацией "держать" для его акций
Инвестиционная компания Sova Capital начала анализ Globaltruck (ПАО "Глобалтрак менеджмент" (MOEX: GTRK) - ИФ), сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Матвея Тайца и Марии Клейменовой. Прогнозная стоимость акций Globaltruck, рассчитанная экспертами, составляет 41 рубль за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать". Текущая стоимость акций Globaltruck составляет порядка 41,8 рубля за штуку. Globaltruck - ведущий автомобильный грузовой FTL-перевозчик Урала и Сибири, один из крупнейших перевозчиков в России по размеру автопарка. Основные направления деятельности компании - внутренние и международные магистральные грузовые FTL-перевозки в/из центра РФ на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток и в страны Евросоюза.
.
26 июня 2020 года 18:08
ГК "ФИНАМ" рекомендует покупать акции фонда iShares Global Clean Energy ETF и при этом повышает целевую цену. Биржевой фонд iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) отслеживает динамику индекса S&P Global Clean Energy Index, который инвестирует в компании альтернативной энергетики по всему... читать дальше
.26 июня 2020 года 17:17
Растущие объемы запасов и отсутствие экспортного спроса оказали давление на котировки природного газа и привели к их снижению до новых минимумов, отмечается в комментарии Julius Baer. С начала года поставки сжиженного газа в США сократились более чем вдвое. "Тем не менее, восстановление... читать дальше
.26 июня 2020 года 14:50
Доходность государственных облигаций США остается непривлекательной в текущих условиях экономического подъема - Julius Baer
Аналитики Julius Baer по-прежнему считают доходность государственных облигаций США непривлекательной в текущих условиях экономического подъема, говорится в комментарии банка. Облигации низкого инвестиционного уровня предлагают хорошую комбинацию кэрри (в связи с повышением доходности) и... читать дальше
.26 июня 2020 года 10:54
Сохраняющаяся напряженность в международной торговле частично отражается на рынке алюминия, говорится в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. На фоне того, как алюминиевая промышленность США продолжает испытывать трудности, появилась информация о том, что администрация Дональда Трампа... читать дальше
.26 июня 2020 года 10:31
Специалисты "БКС Брокер" полагают, что с учетом баланса позитивных и негативных факторов диапазон $38-42 за баррель Brent можно назвать справедливым. В текущие котировки заложена вероятность перехода рынка к состоянию дефицита в III квартале на фоне постепенного восстановления спроса, стабильной... читать дальше
.26 июня 2020 года 09:38
Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в четверг. Большинство рынков акций государств Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу повышается. Цены на нефть эталонных марок в пятницу повышаются. читать дальше
.25 июня 2020 года 20:00
Процесс восстановления экономики США, по всей видимости, замедляется на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. По данным агентства, это замедление, в частности, проявляется в таких данных, как онлайн-бронирование столиков в ресторанах на... читать дальше
.25 июня 2020 года 19:59
Финансовые рынки в среду оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Котировки нефти упали более чем на 5%. Между тем, свежие официальные данные по рынку нефти США подтвердили тенденцию нормализации, в то время как повышенные уровни... читать дальше
.25 июня 2020 года 17:28
События среды снова показали, что при ухудшении настроений доллар США поднимается относительно всех остальных валют, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. На этот раз сработали опасения, что вспышки COVID-19 на юге и западе США повредят восстановлению... читать дальше
.25 июня 2020 года 16:49
Усилия мировых центробанков создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов - ГК "ФИНАМ"
Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что на данном этапе усилия мировых центробанков по поддержанию хрупкого роста мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов, и сейчас есть два основных фактора, которые в среднесрочной перспективе как минимум... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.