Газпромбанк поднял оценку акций Яндекса на 18%, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) с $49 до $58 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $50,14 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $50,55 за штуку.