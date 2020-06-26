"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ Аэрофлота с рекомендацией "держать" для его акций

"БКС Глобал Маркетс" возобновил анализ ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" (MOEX: AFLT), сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян.

Прогнозная стоимость акций "Аэрофлота", рассчитанная экспертом "БКС Глобал Маркетс", составляет 90 рублей за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана "держать".