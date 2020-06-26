Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 68 - 69,5 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 68 - 69,5 руб./долл., стоимость евровалюты остается на уровне 77,5-79 рублей за евро, отмечается в комментарии Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР).

"Мы не ожидаем серьезных изменений на рынках на следующей неделе, - пишет операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Коронавирус и ключевая ставка ЦБ РФ отходят на второй план и не оказывают существенного влияния на рынок. Драйвером будет выступать цена на "черное золото". Постепенное возвращение экономической активности после периода самоизоляции, а также растущий в мире спрос на топливо позитивно влияют на настроение инвесторов. Сейчас котировки марки Brent закрепились выше отметки в 40 долларов за баррель, что, в принципе, соответствует ожиданиям рынка. Рубль же, как обычно, зависит в большей степени от цен на нефть".

Доллар в течение всей недели оставался в пределах прогнозируемого нами ранее коридора в 68 - 69,5 рублей за доллар, этот прогноз, на взгляд эксперта, остается актуальным и на следующей неделе. Стоимость евровалюты остается на уровне 77,5-79 рублей за евро.