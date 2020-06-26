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26 июня 2020 года 12:34
Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2735 - 2795 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2735 -2795 пунктов, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс"Александра Осина. Индекс Мосбиржи к 12:00 мск вырос на 0,5%. В лидерах роста - акции ПАО "Фармсинтез" и ПАО "Аптечная сеть 36,6". Динамику этим бумагам, по мнению эксперта, задают новости из США. С одной стороны, поддержку сектору оказало прозвучавшее в среду заявления Президента США Дональда Трампа, свидетельствующие в пользу предположений о разработке вакцины против covid-19 еще до ноябрьских выборов. С другой стороны, снижение активности количественного ослабления ФРС сопровождается информацией СМИ новом раунде о роста заболеваемости в рамках распространения вируса covid-19, что ведет к усилению на фондовом рынке спроса на подтвердившие в ходе текущего кризиса свой "защитный" характер активы. В их числе - акции фармакологических компаний. "Обыкновенные акции ВТБ и Сбербанка выглядят хуже рынка, что может быть также связано с информацией, поступающей с американских бирж, - указывает А. Осин. - ФРС вчера опубликовала результаты успешного, по мнению Резервной Системы, стресс-теста крупнейших американских банков. Однако, при этом американский банковский регулятор заявил о том, что ограничит дивидендные выплаты крупных банков и их возможности по выкупу своих акций с рынка "для сохранения ими эластичности к влиянию экономической неопределенности, связанной с эффектом от коронавируса"". По мнению эксперта ИК "Фридом Финанс", внешний фон улучшился, в результате шансы роста российского рынка акций по итогам пятницы вновь преобладают. "Тем не менее, нестабильность спроса на нефть и неоднородный в последнее время характер новостей с иностранных бирж пока свидетельствуют о возможном снижении котировок индекса Мосбиржи на следующей неделе", - заключает А. Осин.
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