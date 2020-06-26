Sova Capital повысила оценку GDR Х5 и GDR и акций Магнита на 29-63%, подтвердив рейтинг "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозные цены глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) Group и GDR и акций ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) на 29-63%, сообщается в обзоре аналитика инвесткомпании Артура Галимова.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена X5 - 40,00 (текущая цена - 35,00), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит - 15,00 (текущая цена - 13,30), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Магнит (акции, цена в рублях) - 5200,00 (текущая цена - 4120,00), рекомендация - покупать.