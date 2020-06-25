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25 июня 2020 года 20:00
Восстановление экономики США ослабевает на фоне новых вспышек коронавируса - Bloomberg
Процесс восстановления экономики США, по всей видимости, замедляется на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. По данным агентства, это замедление, в частности, проявляется в таких данных, как онлайн-бронирование столиков в ресторанах на американском сервисе OpenTable, и является следствием значительного оживления деловой активности по мере смягчения ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения инфекции. "Сейчас мы уже начинаем видеть первые признаки того, что ситуация стабилизируется" в некоторых из американских штатов, которые первыми начали снимать ограничения, а теперь столкнулись с ростом числа заражений, отмечает ведущий экономист Bank of America Corp. Мишель Мейер, слова которой приводит Bloomberg. В результате, по словам Мейер, восстановление, скорее всего, будет неравномерным, даже если ВВП быстро вернется к росту в следующем квартале после, возможно, сильнейшего падения со времен Великой депрессии. "Это не будет гладкий путь", - сказала она, добавив, что восстановление "будет происходить урывками". На это указывают и опубликованные в четверг данные с американского рынка труда. Число новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе превысило прогнозы вторую неделю подряд, составив 1,48 млн по сравнению с пересмотренными 1,54 млн неделей ранее. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали показатель на уровне 1,32 млн. В то же время число продолжающих получать пособие по безработице американцев снизилось сильнее, чем ожидалось - до 19,5 млн за неделю, завершившуюся 13 июня. "Эта неподвижность, которую мы видим в заявках, является причиной для беспокойства", - сказала Мейер еще до публикации последнего отчета министерства труда США. Среди наиболее густонаселенных штатов США - в Техасе, Флориде и Калифорнии - наблюдается резкое увеличение числа заболевших COVID-19, несмотря на то, что другие штаты, включая Нью-Йорк, отмечают снижение заболеваемости. Бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс заявил в ходе выступления в экономическом клубе Нью-Йорка в среду, что 30% экономики страны необходимо будет опять закрыть - либо правительственным указом, либо самими компаниями или предпринимателями - для предотвращения выхода пандемии из-под контроля. Ослабление экономического подъема уже очевидно в штатах с большим числом заражений коронавирусом, даже несмотря на то, что местные власти пока не ввели повторные ограничения, хотя в конечном счете могут это сделать. Этот сдвиг, по-видимому, отражает повышенную осторожность потребителей и бизнеса в условиях пандемии, говорится в статье Bloomberg. "Отскок в экономике произошел, - цитирует агентство Саммерса. - Мы не увидим гораздо большего отскока, пока не будет вакцины". Как показали опубликованные в четверг окончательные данные министерства торговли США, экономика страны в первом квартале упала на 5% в пересчете на годовые темпы. Падение отмечено впервые с января-марта 2014 года, когда ВВП снизился на 1,1%. Оно также является самым значительным с четвертого квартала 2008 года. До этого года экономика США зафиксировала самый длительный период роста в своей истории со средними темпами около 2%, он продолжался 11 лет. В том числе по итогам 2019 года ВВП увеличился на 2,3%.
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