Розничные инвесторы остаются единственными оптимистами на рынке акций РФ - "БКС Глобал Маркетс"

"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 24 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева.

Эксперты пришли к выводу, что розничные инвесторы остаются единственными оптимистами на рынке акций РФ.

"Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг, торгуемых на Московской бирже, вырос на 1,4% по итогам отчетного итога. В последние несколько недель "медведи" продолжают капитулировать, и по состоянию на 24 июня общий объем коротких позиций оказался на 10% ниже среднемесячного уровня. Частные инвесторы остаются самыми позитивными игроками с начала апреля", - говорится в обзоре.

Кроме того, в нем сообщается, что у институциональных инвесторов с 18 по 24 июня между покупателями и продавцами в целом наблюдался баланс.

Настроения инвесторов на глобальных рынках все еще неустойчивы, как и потоки инвестфондов в последние несколько недель.

"Притоки капитала в российские акции ускорились до $35 млн по итогам отчетного периода. Оттоки капитала в объеме $18 млн из российских фондов были с лихвой компенсированы притоками в российскую часть GEM фондов, которые составили в чистом виде $53 млн. Примечательно, что в основном это движение было обеспечено притоками в объеме $473 млн в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF в последние три дня. На долю России приходится 11,7% портфеля фонда, что почти в 3 раза выше, чем в наиболее популярном MSCI EM, то есть соответствует непропорционально крупным притокам. Потоки были особенно волатильными, что не позволяет определить настроения инвесторов. Мы подтверждаем нейтральный краткосрочный взгляд на рынок", - пишут аналитики.