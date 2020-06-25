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25 июня 2020 года 18:58
Розничные инвесторы остаются единственными оптимистами на рынке акций РФ - "БКС Глобал Маркетс"
"БКС Глобал Маркетс" провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 24 июня 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты пришли к выводу, что розничные инвесторы остаются единственными оптимистами на рынке акций РФ. "Средний объем длинных позиций среди наиболее ликвидных бумаг, торгуемых на Московской бирже, вырос на 1,4% по итогам отчетного итога. В последние несколько недель "медведи" продолжают капитулировать, и по состоянию на 24 июня общий объем коротких позиций оказался на 10% ниже среднемесячного уровня. Частные инвесторы остаются самыми позитивными игроками с начала апреля", - говорится в обзоре. Кроме того, в нем сообщается, что у институциональных инвесторов с 18 по 24 июня между покупателями и продавцами в целом наблюдался баланс. Настроения инвесторов на глобальных рынках все еще неустойчивы, как и потоки инвестфондов в последние несколько недель. "Притоки капитала в российские акции ускорились до $35 млн по итогам отчетного периода. Оттоки капитала в объеме $18 млн из российских фондов были с лихвой компенсированы притоками в российскую часть GEM фондов, которые составили в чистом виде $53 млн. Примечательно, что в основном это движение было обеспечено притоками в объеме $473 млн в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF в последние три дня. На долю России приходится 11,7% портфеля фонда, что почти в 3 раза выше, чем в наиболее популярном MSCI EM, то есть соответствует непропорционально крупным притокам. Потоки были особенно волатильными, что не позволяет определить настроения инвесторов. Мы подтверждаем нейтральный краткосрочный взгляд на рынок", - пишут аналитики.
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