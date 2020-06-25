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25 июня 2020 года 19:59
Julius Baer подтверждает конструктивную позицию по рынку нефти
Финансовые рынки в среду оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Котировки нефти упали более чем на 5%. Между тем, свежие официальные данные по рынку нефти США подтвердили тенденцию нормализации, в то время как повышенные уровни импорта сырой нефти остаются искажающим фактором. Экперты Julius Baer придерживаются конструктивной позиции по рынку и ожидают роста котировок в долгосрочной перспективе, поскольку восстановление спроса и ограничение поставок вскоре должны привести к ослаблению избытка предложения. "Наряду с возобновившимися опасениями по поводу пандемии, цены на нефть ощутили понижательное давление со стороны более широкого неприятия риска, выражающегося в распродажах акций и снижении доходности государственных облигаций, - указывает главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Julius Baer Норберт Рюкер. - Еженедельная официальная статистика по рынку нефти США остается в центре внимания рынка. Несмотря на заголовки о рекордно высоких запасах, опубликованные в среду данные скорее подтвердили тенденцию нормализации ситуации и не должны были поддержать "медвежьи" настроения. Объемы запасов немного поднялись с уже повышенных уровней, при этом активность нефтеперерабатывающих заводов продолжила расти, а потребление бензина почти вернулось к нормальным уровням". Высокие объемы импорта сырой нефти и слабый экспорт нефтепродуктов временно искажают тенденции по объемам запасов, полагает эксперт банка. На побережье Мексиканского залива продолжают разгружать свои грузы саудовские танкеры, которые покинули Персидский залив незадолго до начала коронакризиса и падения спроса, после решения об увеличении поставок. "Учитывая, что объемы импорта должны скоро вернуться к нормальным значениям, мы по-прежнему считаем, что в этом месяце объемы запасов нефти, вероятно, достигнут пика. Американские производители возобновляют добычу на сланцевых месторождениях, но эти дополнительные объемы не смогут компенсировать предстоящее снижение производства на фоне значительного снижения буровой активности. Восстановление спроса и общее снижение добычи сланцевых углеводородов должны в скором будущем истощить запасы в США, что будет поддерживать котировки нефти на уровне выше 40 долл. США за баррель. Мы сохраняем конструктивную позицию по рынку нефти", - резюмирует Норберт Рюкер.
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