Резкий рост рисков может ослабить рубль на 5% в течение пяти торговых сессий - "БКС Глобал Маркетс"

Резкий рост геополитических или санкционных рисков может ослабить курса рубля на 5% в течение пяти торговых сессий, считает главный экономист "БКС Глобал Маркетс" Владимир Тихомиров.

Кроме того, в обзоре инвестбанка говорится, что, по мнению Тихомирова, значительным риском для курса рубля является чрезмерное ослабление денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так как ставка регулятора на продолжающуюся дефляцию из-за слабости внутреннего спроса может оказаться ошибочной.

При этом эксперт подчеркивает, что спрогнозировать геополитические или санкционные риски крайне сложно.

В то же время Тихомиров отмечает, что рубль демонстрирует большую устойчивость к негативным событиям, начиная с обвала цен на нефть и заканчивая самым глубоким за 11 лет падением ВВП. По оценкам эксперта, такая стабильность национальной валюты связана с недавними изменениями в политике правительства и ЦБ РФ.

"В апреле 2020 года, когда цены на нефть упали в 5 раз до уровней, которые в последний раз наблюдались более двух десятилетий назад, рубль почти не отреагировал: на пике его номинальная девальвация с докризисных уровней не превысила 10-15%. Плавающий курс рубля позволил снизить "цену" новых внешних шоков для золотовалютных резервов России. Введение бюджетного правила значительно снизило зависимость госфинансов от нефтяных доходов и позволило правительству поддерживать высокий уровень валютных резервов. Эти события существенно стабилизировали курс рубля, при этом влияние прямых ежедневных покупок или продаж иностранной валюты остается низким", - полагает экономист.

Эксперт инвестбанка обращает внимание на то, что после 2014 года уровень волатильности в рубле последовательно снижается. "Даже в кризисные периоды, вызванные либо очередным падением цен на нефть, либо ростом геополитической напряженности, уровень волатильности рубля был намного ниже пиковых уровней конца 2014 года. Кроме того, стабилизировались обороты на валютном рынке, поскольку активные торги уступили место более структурированным и долгосрочным валютным сделкам", - пишет он.