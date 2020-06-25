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25 июня 2020 года 17:58

ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций НЛМК

Аналитики ГК "ФИНАМ" подтверждают рекомендацию "Держать" для обыкновенных акций НЛМК, говорится в комментарии инвесткомпании. "Финансовые результаты ПАО "НЛМК" отражают ухудшение конъюнктуры на фоне замедления рынков в условиях пандемии COVID-19, - отмечает аналитик ГК Алексей Калачев. - С завершением основных ремонтных работ компания готова увеличивать загрузку производственных мощностей по мере восстановления рынков".

Группа НЛМК обеспечивает более 20% российского выпуска стали и входит в первую десятку мировых производителей стальной продукции. В 2019 г. компания проводила ремонтные работы на площадке Липецкого комбината, в связи с чем произошло снижение объемов выпуска продукции. Поддерживать продажи удалось за счет реализации складских запасов. В 2019 г. группа НЛМК приняла новую стратегию развития до 2023 г., которая предполагает рост производства продукции высокого передела на 1–1,5 млн тонн и увеличение EBITDA на треть.

"Измененная в 2019 г. дивидендная политика позволяет выплачивать акционерам НЛМК 100% свободного денежного потока, если соотношение чистого долга к EBITDA ниже или равно 1,0x, и 50%, если оно превышает 1,0x. НЛМК сознательно поддерживает низкое соотношение чистого долга к EBITDA в целях обеспечения дивидендной доходности. Наша оценка НЛМК близка к текущей капитализации компании, поэтому мы подтверждаем рекомендацию "Держать" по обыкновенным акциям НЛМК", - пишет эксперт "ФИНАМа".

Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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