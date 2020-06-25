Ухудшение настроений сделало USD лидером - Saxo Bank

События среды снова показали, что при ухудшении настроений доллар США поднимается относительно всех остальных валют, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. На этот раз сработали опасения, что вспышки COVID-19 на юге и западе США повредят восстановлению экономики. Параллельная распродажа нефти поставила под удар CAD и NOK.

"Пандемия COVID-19 вновь усиливается в США: в среду о новых рекордах заболеваемости сообщили как минимум семь штатов, - отмечает Джон Харди. - Власти Хьюстона (Техас) объявили, что палаты интенсивной терапии в больницах почти переполнены. Учитывая временные свойства COVID-19, этот всплеск явно связан со снятием карантина в конце мая, особенно ко Дню поминовения. Ослабление рисковых настроений, как и положено, привело к росту USD по всему спектру. Сильнее всех пострадали валюты, привязанные к нефти, которая подверглась изрядной коррекции. На валютном рынке пока мало самостоятельных событий, хотя можно отметить устойчивость SEK. Наблюдаем за валютами развивающихся стран: сегодня объявят свои учетные ставки ЦБ Турции и Мексики (в обоих случаях ожидается снижение)".

Вредят рыночным настроениям и новости в торговой сфере: США рассматривают введение пошлин на товары из ЕС и Великобритании более чем на 3 млрд долларов, а Пентагон опубликовал список из 20 китайских компаний, которые считает связанными с военной деятельностью. Помимо государственных, в этот список попали и две компании, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже: China Mobile и China Telecom. "Чем ближе ноябрьские выборы в США, тем выше опасность обострения американо-китайских отношений, тем более что фондовые рынки на новых максимумах, а это должно придать Трампу смелости для занятия агрессивной позиции", - заключает эксперт Saxo Bank.