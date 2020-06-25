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25 июня 2020 года 17:28
Ухудшение настроений сделало USD лидером - Saxo Bank
События среды снова показали, что при ухудшении настроений доллар США поднимается относительно всех остальных валют, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. На этот раз сработали опасения, что вспышки COVID-19 на юге и западе США повредят восстановлению экономики. Параллельная распродажа нефти поставила под удар CAD и NOK. "Пандемия COVID-19 вновь усиливается в США: в среду о новых рекордах заболеваемости сообщили как минимум семь штатов, - отмечает Джон Харди. - Власти Хьюстона (Техас) объявили, что палаты интенсивной терапии в больницах почти переполнены. Учитывая временные свойства COVID-19, этот всплеск явно связан со снятием карантина в конце мая, особенно ко Дню поминовения. Ослабление рисковых настроений, как и положено, привело к росту USD по всему спектру. Сильнее всех пострадали валюты, привязанные к нефти, которая подверглась изрядной коррекции. На валютном рынке пока мало самостоятельных событий, хотя можно отметить устойчивость SEK. Наблюдаем за валютами развивающихся стран: сегодня объявят свои учетные ставки ЦБ Турции и Мексики (в обоих случаях ожидается снижение)". Вредят рыночным настроениям и новости в торговой сфере: США рассматривают введение пошлин на товары из ЕС и Великобритании более чем на 3 млрд долларов, а Пентагон опубликовал список из 20 китайских компаний, которые считает связанными с военной деятельностью. Помимо государственных, в этот список попали и две компании, торгующиеся на Нью-Йоркской бирже: China Mobile и China Telecom. "Чем ближе ноябрьские выборы в США, тем выше опасность обострения американо-китайских отношений, тем более что фондовые рынки на новых максимумах, а это должно придать Трампу смелости для занятия агрессивной позиции", - заключает эксперт Saxo Bank.
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25 июня 2020 года 20:00
Процесс восстановления экономики США, по всей видимости, замедляется на фоне роста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет Bloomberg. По данным агентства, это замедление, в частности, проявляется в таких данных, как онлайн-бронирование столиков в ресторанах на... читать дальше
.25 июня 2020 года 19:59
Финансовые рынки в среду оказались под давлением возобновившихся опасений по поводу пандемии, отмечается в комментарии Julius Baer. Котировки нефти упали более чем на 5%. Между тем, свежие официальные данные по рынку нефти США подтвердили тенденцию нормализации, в то время как повышенные уровни... читать дальше
.25 июня 2020 года 16:49
Усилия мировых центробанков создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов - ГК "ФИНАМ"
Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что на данном этапе усилия мировых центробанков по поддержанию хрупкого роста мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов, и сейчас есть два основных фактора, которые в среднесрочной перспективе как минимум... читать дальше
.25 июня 2020 года 15:38
Текущее снижение Brent и WTI на данный момент укладывается в рамки краткосрочной коррекции, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ потеряли около 1%, продолжая начатую в среду коррекцию, констатирует аналитик компании... читать дальше
.25 июня 2020 года 14:20
Свежие индексы деловой активности PMI показывают неожиданно сильное и быстрое восстановление в июне по основным экономикам Европы, в то время как по США восстановление оказалось ниже, чем ожидалось, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзан Йохо. В целом, опубликованные данные... читать дальше
.25 июня 2020 года 11:54
Аналитики "Нордеа банка" полагают, что до конца недели риски смещены в сторону дальнейшей коррекции цен на нефть, а контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl, сообщается в обзоре банка. Нефтяные котировки в среду просели более чем на 5% на фоне ухудшения "аппетита" к... читать дальше
.25 июня 2020 года 11:00
Улучшение экономической ситуации должно привести к снижению котировок золота в средне- и долгосрочной перспективе - Julius Baer
Улучшение экономической ситуации должно сказаться на спросе на защитные активы и привести к снижению котировок золота в средне- и долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии эксперта Julius Baer Карстена Менке. "Несмотря на то, что краткосрочные ценовые риски в настоящее время смещены... читать дальше
.25 июня 2020 года 10:27
Цены на нефть вернулись к более справедливым уровням, как ожидалось, и нефть Brent пока останется в диапазоне 38-40 долл./барр, отмечается в комментарии Промсвязьбанка. "Опасения по поводу слабых данных по запасам в США, в особенности нефтепродуктов, оправдались: статистика показала очередной... читать дальше
.25 июня 2020 года 09:38
Фондовый рынок США заметно снизился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть падают в четверг. читать дальше
.23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
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