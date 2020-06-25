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25 июня 2020 года 16:49
Усилия мировых центробанков создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов - ГК "ФИНАМ"
Аналитик ГК "ФИНАМ" Сергей Дроздов отмечает, что на данном этапе усилия мировых центробанков по поддержанию хрупкого роста мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных инвесторов, и сейчас есть два основных фактора, которые в среднесрочной перспективе как минимум будут поддерживать мировые финансовые рынки на плаву, говорится в комментарии компании. Первый и самый значимый – это продолжение мягкой монетарной политики и вливание в рынки новых порций ликвидности ведущими мировыми регуляторами и второй - неугасающие желание Дональда Трампа до выборов удержать американский рынок акций на максимальных отметках, указывает С. Дроздов. "Однако стоит отметить, что, несмотря на все усилия Центробанков, им вряд ли удастся ускорить подъем мирового ВВП, так как очередная попытка "залить" рынки деньгами малоэффективна для роста реальной экономики. Что же касается ущерба от коронавируса для глобального и российского ВВП, то до тех пор пока данная история не сойдет на нет, а мировая торговля не вернется в нормальное русло, цифры потерь, озвученные МВФ, не совсем репрезентативны и в будущем будут подвергаться серьезным корректировкам", - пишет специалист ГК "ФИНАМ".
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