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25 июня 2020 года 16:23
Возможный негатив в нефти и на внешних рынках способен продвинуть рубль к отметкам 70-70,5 за доллар - "Открытие Брокер"
"Открытие Брокер" отмечает, что в случае дальнейшего негатива в нефти и на внешних рынках отечественная валюта способна продолжить движение до 70,0-70,5 за доллар, говорится в комментарии компании. Рубль в четверг слабел, реагируя на нефть и общий внешний пессимизм. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2775 рублей, хотя перед выходным превышал 3000 рублей. Ставки MosPrime на день снизилась до 4,66%, на неделю выросла до 4,76%, а на месяц снизилась до 4,83%. Схожие сырьевые валюты слабели заметно меньше, но рубль отыгрывал негатив среды, когда торги в России не проводились. "От более сильного движения рубль защищает налоговый период, пик платежей в котором приходится на четверг. В случае дальнейшего негатива в нефти и на внешних рынках отечественная валюта способна продолжить движение до 70,0-70,5 за доллар", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.
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25 июня 2020 года 20:00
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.25 июня 2020 года 19:59
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.25 июня 2020 года 16:49
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Аналитики "Нордеа банка" полагают, что до конца недели риски смещены в сторону дальнейшей коррекции цен на нефть, а контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl, сообщается в обзоре банка. Нефтяные котировки в среду просели более чем на 5% на фоне ухудшения "аппетита" к... читать дальше
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Улучшение экономической ситуации должно привести к снижению котировок золота в средне- и долгосрочной перспективе - Julius Baer
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.25 июня 2020 года 09:38
Фондовый рынок США заметно снизился по итогам торгов в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть падают в четверг. читать дальше
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