Возможный негатив в нефти и на внешних рынках способен продвинуть рубль к отметкам 70-70,5 за доллар - "Открытие Брокер"

"Открытие Брокер" отмечает, что в случае дальнейшего негатива в нефти и на внешних рынках отечественная валюта способна продолжить движение до 70,0-70,5 за доллар, говорится в комментарии компании.

Рубль в четверг слабел, реагируя на нефть и общий внешний пессимизм. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2775 рублей, хотя перед выходным превышал 3000 рублей. Ставки MosPrime на день снизилась до 4,66%, на неделю выросла до 4,76%, а на месяц снизилась до 4,83%. Схожие сырьевые валюты слабели заметно меньше, но рубль отыгрывал негатив среды, когда торги в России не проводились.

"От более сильного движения рубль защищает налоговый период, пик платежей в котором приходится на четверг. В случае дальнейшего негатива в нефти и на внешних рынках отечественная валюта способна продолжить движение до 70,0-70,5 за доллар", - пишет ведущий аналитик Андрей Кочетков.