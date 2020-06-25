Акции "Газпром нефти" пытаются сохранить среднесрочный восходящий тренд - ИК "Велес Капитал"

Акции "Газпром нефти" в четверг торговались без дивидендов за 2019 год. С технической точки зрения, бумаги пытаются сохранить среднесрочный восходящий тренд, линия которого проходит у 332 руб., указывает в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Завершение дня ниже укажет на риски снижения в район 315 руб. с опасностью возвращения к 300 руб. Пока же акциям удается устоять выше 332 руб., они вполне могут стремиться закрыть образовавшийся дивидендный "гэп" и вернуться к 348-353,55 руб., отмечает специалист ИК.

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