Текущее снижение Brent и WTI укладывается в рамки краткосрочной коррекции - ИК "Велес Капитал"

Текущее снижение Brent и WTI на данный момент укладывается в рамки краткосрочной коррекции, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал".

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ потеряли около 1%, продолжая начатую в среду коррекцию, констатирует аналитик компании Елена Кожухова. Цены на международный сорт расположены у уровня 40 долл./барр., а на американский - у 37,50 долл./барр., которые выступают краткосрочными поддержками. "Быки" фиксируют прибыль после сообщений о росте запасов нефти в США до очередного рекорда, а также на фоне беспокойства за состояние мировой экономики.

Текущее снижение, однако, по мнению Е. Кожуховой, на данный момент укладывается в рамки краткосрочной коррекции.