Евро сохранит колебания около отметки 78 рублей - ИК "Фридом Финанс"

Рубль в четверг сдает позиции по отношению к доллару и нейтрален по отношению к евро – это связано с падением европейской валюты на межбанковском рынке, отмечает аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Доллар держится в середине диапазона 69-69,5 рубля. Мы ожидаем в четверг сохранения текущей динамики без особых изменений. Может произойти повторная попытка пойти ниже 69, но закрепится там российской валюте, вероятно, не удастся. Евро держится у нижней границы коридора 77,7-78,3. Мы закладываем слабый рост и сохранение колебаний близко к отметке 78 рублей", - указывает специалист ИК в своем комментарии.