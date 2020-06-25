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25 июня 2020 года 14:54
Торги акциями в четверг могут закрыться в диапазоне 2760-2850 пунктов индекса Мосбиржи - ИК "Фридом Финанс"
Торги акциями в четверг могут закрыться в диапазоне 2760-2850 пунктов индекса Мосбиржи, отмечается в комментанрии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. "Шансы восстановления российского рынка акций в рамках сложившихся недельных трендов по итогам второй половины торгов четверга преобладают. Тем не менее, технические и сезонные факторы, а также традиционное падение активности и ликвидности торгов в период праздников формируют повышенные риски для прогноза. С учетом определенного ухудшения внешнего информационного фона, в пятницу, и по итогам следующей недели сравнительно высоки шансы снижения российского рынка акций. Целевые диапазоны закрытия четверга для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2760-2825 пунктов, 68,25-69,30 рублей и 77,40-78,25 рублей за доллар США и евро соответственно", - указывает А. Осин.
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25 июня 2020 года 20:00
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.25 июня 2020 года 19:59
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.25 июня 2020 года 09:38
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