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25 июня 2020 года 14:20
Европейские экономики вернутся к докризисным уровням только в 2022 году - Julius Baer
Свежие индексы деловой активности PMI показывают неожиданно сильное и быстрое восстановление в июне по основным экономикам Европы, в то время как по США восстановление оказалось ниже, чем ожидалось, говорится в комментарии экономиста Julius Baer Сьюзан Йохо. В целом, опубликованные данные соответствуют восстановлению экономической активности после ослабления карантинных мер. Это поддерживает прогнозы экспертов банка по V-образному восстановлению в этих регионах. Предварительные индексы деловой активности PMI по основным экономикам мира, по мнению Сьюзан Йохо, указывают на быстрое восстановление в июне. Все показатели стали позитивным сюрпризом и оказались на уровнях около и даже выше 50 пунктов, что значительно выше ожиданий рынка. Единственным исключением является Япония, экономика которой остается на территории спада, а ее PMI даже сигнализирует о небольшом ухудшении ситуации в июне. В Европе крупнейшие экономики демонстрируют сильный рост активности, что соответствует ослаблению карантинных мер и восстановлению экономики. Индексы по сектору услуг показали наибольшее восстановление и во многих странах достигли более высоких уровней, чем индексы по производственному сектору. Сильное восстановление в секторе услуг, по мнению эксперта, подчеркивает, что смягчение карантинных мер стало основной движущей силой улучшения роста, поскольку сектор услуг был больше других секторов затронут мерами изоляции. "Возврат индексов PMI на территорию роста является положительным знаком и подтверждает наши прогнозы по V-образному восстановлению в Европе и США, поскольку коронакризис вызвал сильный спад, но не длительную депрессию в экономике, - резюмирует экономист Julius Baer. - Тем не менее, мы ожидаем, что европейские экономики вернутся к докризисным уровням только в 2022 году, так как негативное влияние экономического спада будет сохраняться в виде сниженного внутреннего и внешнего спроса. Индексы PMI по США показали более низкие, чем ожидалось, темпы восстановления до уровня чуть ниже 50 пунктов. Это говорит о том, что восстановление продолжается, в то время как сдерживающие рост факторы сохраняются, поскольку карантинные меры еще не отменены полностью и есть признаки очередного ускорения распространения коронавируса. Тем не менее, щедрая бюджетно-налоговая поддержка и улучшение условий кредитования будут способствовать росту в ближайшие месяцы, что позволит США достичь уровня докризисной активности уже во второй половине 2021 года".
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