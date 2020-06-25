ИК "Велес Капитал" рекомендует покупать акции МТС

Аналитики ИК "Велес Капитал" по-прежнему рекомендуют покупать акции МТС, повысив целевую цену до 382 руб. за бумагу (10,9 долл./ADR), говорится в комментарии инвесткомпании.

"Влияние вируса и карантинных ограничений не обошло стороной телекоммуникационную отрасль, - отмечает аналитик ИК Артем Михайлин. - Согласно данным Минкомсвязи, падение рынка составит 2,5-3% г/г, а по расчетам Мегафона операторы совокупно могут недосчитаться около 30 млрд руб. на уровне EBITDA в текущем году в силу обнуления доходов от роуминга, закрытия розничных салонов, потери части абонентской базы в лице трудовых мигрантов/туристов и пр. Скачок курса и увеличение трафика как в фиксированных, так и в мобильных сетях ведет к увеличению капитальных затрат".

Тем не менее, эксперт полагает, что отрасль связи пострадает меньше многих других и лидеры рынка преодолеют кризисные явления без значительных потерь. На взгляд Артема Михайлин, МТС сохраняет устойчивые рыночные позиции, а денежные потоки группы остаются стабильными даже в условиях пандемии. "На фоне снижения общего уровня ставок в экономике акции оператора предлагают привлекательную дивидендную доходность, подкрепленную объемным обратным выкупом. Мы по-прежнему рекомендуем покупать акции МТС. Целевая цена повышена до 382 руб. за бумагу (10,9 долл./ADR), что предполагает upside в 17,6% и ETR на уровне 26%", - заключает аналитик ИК "Велес Капитал".