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25 июня 2020 года 12:33
Атон поднял оценку акций Яндекса на 4%, подтвердив рейтинг "выше рынка"
Инвестиционная компания "Атон" повысила прогнозную стоимость акций "Яндекса" (MOEX: YNDX) на 4% - до $54 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании Виктора Дима и Анны Бежанишвили. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", прежняя прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами "Атона", составляла $52 за штуку. Рейтинг "выше рынка" для акций "Яндекса" остался без изменения. "Решение "Яндекса" и Сбербанка (MOEX: SBER) о выходе из СП предполагает долгосрочные стратегические преимущества для развития экосистемы "Яндекса". По условиям соглашения, "Яндекс" консолидирует "Яндекс.Маркет", выкупив 45% акций Сбербанка в проекте за 42 млрд рублей. Компания рассчитывает вывести "Яндекс.Маркет" в плюс по скорректированной EBITDA к концу 2023 года. Сбербанк купит 25% +1 рубль в "Яндекс.Деньги" и получит полный контроль. Сделка снимет ограничение (наложенное на "Яндекс") не развивать самостоятельно другие финтех-проекты", - говорится в обзоре инвесткомпании. Кроме того, в нем отмечается, что предварительные результаты "Яндекса" за II квартал 2020 года, указывающие на значительное замедление в динамике, не являются большим сюрпризом. Как сообщалось, "Яндекс" (MOEX: YNDX) разметил по итогам процедуры ускоренного формирования книги заявок акции на $400 млн. С учетом привлечения еще $600 млн в рамках частного размещения акций в пользу ВТБ (MOEX: VTBR) и структур Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова (итоговый объем этой сделки от заявленной изначально не отличается) всего "Яндекс" без учета комиссий и расходов получит $1 млрд. Ранее компания сообщала, что планирует привлечь $800 млн. SPO прошло по цене $49,25 за акцию, всего размещено 8 121 827 новых акций класса "А". У андеррайтера - Goldman Sachs - есть опцион на приобретение дополнительно 1 218 274 акций по цене размещения в течение месяца после сделки. Аналитики "Атона" считают, что рынок легко абсорбирует выпуск "Яндекса" на $1 млрд, учитывая, что его часть размещена среди частных инвесторов. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Яндекса", основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $48,94 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка"). Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $50,3 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: Яндекс
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