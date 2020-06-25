ITI Capital добавил акции Норильского никеля в список актуальных торговых идей, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании.

"Авария на ТЭЦ-3 Норильска вызвала серию просадок стоимости акций компании. Всего с 4 июня, когда новость получила широкую огласку, акция упала на 9,55% против падения на 1,33% индекса MOEX. Падение ускорилось из-за заведенных уголовных дел, заявления Владимира Потанина о необходимости снижения дивидендов, ожиданий возобновления акционерного конфликта Потанин - Дерипаска на фоне аварии. Ускоренное устранение последствий аварии и риторика публичных телемостов Норильск - Кремль показывают, что эти риски значительно переоценены. Возможные финансовые траты Норникеля, связанные с аварией, составляют лишь 0,99% капитализации компании на 3 июня, тогда как акция упала на 9,55%. Важными датами в дальнейшем развитии ситуации могут стать: 1 июля - может быть назначен штраф Ростехнадзора и 23 июля - завершение проверки Ростехнадзором объектов Норникеля", - отмечают эксперты ITI Capital.