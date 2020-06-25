Снижение налогов для ИТ-отрасли может быть выгодно для ведущих онлайн-компаний - Уралсиб

Предлагаемое президентом РФ снижение налогов для ИТ-отрасли может быть выгодно для ведущих онлайн-компаний, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

Владимир Путин в своем обращении к нации анонсировал меры поддержки ИТ-отрасли. В частности, предлагается снизить ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Также предлагается уменьшить ставку налога на прибыль для ИТ-компаний с нынешних 20% до 3%. Предполагается, что обе меры будут действовать бессрочно.

"Расходы на персонал составляют значительную часть расходов в ИТ-компаниях, а уровень зарплат в отрасли является достаточно высоким за счет косвенной конкуренции с иностранными работодателями, - отмечают аналитики "Уралсиба" Константин Чернышев и Константин Белов. - Соответственно, снижение ставки социальных взносов может действительно стать эффективной мерой поддержки для компаний отрасли и повысить их конкурентоспособность на международном уровне. Предлагаемые поправки потенциально могут быть очень выгодны для ведущих интернет-компаний, включая Яндекс (YNDX US – рекомендация пересматривается) и Mail.ru Group (MAIL LI – рекомендация пересматривается), соответственно, новость была позитивно принята рынком".

Однако, по мнению экспертов, в то же время на данный момент нет ясности относительно того, какие критерии будут использованы для применения предполагаемых льгот, насколько онлайн-медиа компании могут им соответствовать и насколько значительным сможет оказаться позитивный эффект для их финансовых показателей.