Промсвязьбанк предполагает дивиденды Лукойла за 2020 г. на уровне 243,9 рублей за акцию

Промсвязьбанк предполагает дивиденды Лукойла 2020 г. на уровне 243,9 руб./акцию, отмечается в комментарии банка.

"Совет директоров Лукойла в декабре утвердил изменения в положение о дивидендной политике, согласно которым компания будет направлять на выплаты не менее 100% своего скорректированного свободного денежного потока. Затем в мае совет директоров компании рекомендовал выплату финальных дивидендов по итогам прошлого года в размере 350 рублей на акцию (суммарные за год в 542 рубля на одну акцию). Принимая во внимание слабую конъюнктуру на рынке жидких углеводородов, в перспективе можно ожидать сокращения свободного денежного потока, а значит дивидендных выплат, что может отрицательно повлиять на капитализацию компании. Наш прогноз предполагает дивиденды 2020 г. на уровне 243,9 руб./акцию", - пишут аналитики Промсвязьбанка.