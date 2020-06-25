Контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl - "Нордеа банк"

Аналитики "Нордеа банка" полагают, что до конца недели риски смещены в сторону дальнейшей коррекции цен на нефть, а контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl, сообщается в обзоре банка.

Нефтяные котировки в среду просели более чем на 5% на фоне ухудшения "аппетита" к рисковым активам и статистики от Минэнерго США. Контракты на Brent в утренние часы четверга оставались под умеренным давлением и торговались вблизи $40/bbl, WTI - $37,7/bbl.

"Ключевым фактором падения цен на нефть, на наш взгляд, стали опасения за спрос на энергоносители в условиях повышенных страхов второй волны эпидемии коронавируса, а также на фоне публикации доклада МВФ, в котором организация ухудшила прогноз по спаду мировой экономики в 2020 году (с 3,0% г/г до 4,9% г/г). Кроме того, дополнительное давление на нефтяной рынок оказали и данные от Минэнерго США, которые сообщили о первом за последние 11 недель росте добычи нефти в США. Добыча сырья в Штатах за одну неделю выросла сразу на 0,5 mbd - до 11 mbd. В результате опасения за спрос на нефть вместе с ростом добычи сырья оказали мультипликативный отрицательный эффект на котировки. На наш взгляд, до конца недели риски смещены в сторону дальнейшей коррекции цен на нефть, а контракты на Brent могут завершить неделю на уровнях ниже $40/bbl", - пишут специалисты "Нордеа банка".