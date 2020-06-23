"ВТБ Капитал" рекомендует две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних

Аналитики "ВТБ Капитала" рекомендуют две торговые идеи: покупка 10-летних ОФЗ-26228 и покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних, говорится в обзоре инвестбанка.

По мнению экспертов "ВТБ Капитала", в последнее время дальний отрезок кривой отставал и от среднесрочных, и от коротких бумаг. "Со времени последнего пересмотра торговых рекомендаций спреды на отрезках 2–10 лет, 5–10 лет и 5–15 лет расширились на 40–60 бп до многолетних максимумов, - указывают аналитики. - После снижения ключевой ставки Банком России в прошлую пятницу спред между 10-летними ОФЗ и эффективной ключевой ставкой расширился до 100 бп, что близко к верхней границе его 6-летнего диапазона и уже соответствует нашей оценке справедливого уровня спреда".

Говоря конкретнее, аналитики инвестбанка рекомендуют покупать 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,55%), который, после того как Минфин разместит весь доступный для этого объем, станет самым крупным выпуском в данном сегменте (450 млрд руб.). Его неразмещенный остаток на данный момент составляет всего 87 млрд руб. "Выпуск имеет один из самых больших показателей ролл-даун в дальнем сегменте кривой: его спреды к 7–8-летним инструментам превышают 30 бп., - отмечают эксперты. - Наша цель по доходности для данной торговой идеи – 5,25% на горизонте трех месяцев. Кроме того, интересной торговой идеей, на наш взгляд, является покупка 15-летних ОФЗ с одновременной продажей 5-летних. Сейчас спред между ними составляет 103 бп, что на 2,5 стандартных отклонения (80 бп) выше 5-летней медианы".

Аналитики "ВТБ Капитала" на прошлой неделе закрыли торговую идею по покупке ОФЗ-26229, поскольку его доходность достигла установленной цели в 5%. 20 апреля, когда доходность ОФЗ-26229 составляла 6,01%, эксперты рекомендовали покупать его с целью по доходности в 5,5%, после чего 30 апреля скорректировали цель до 5,25%, а 15 мая – до 5,0%. "Сейчас мы считаем более интересной покупку длинных бумаг и/или ставку на уменьшение наклона кривой, - указывают аналитики "ВТБ Капитала". - На наш взгляд, самым важным для рынка на текущий момент итогом заседания Банка России по денежно-кредитной политике стал намек на возможный пересмотр нейтрального уровня ключевой ставки (сейчас составляет 6–7% в номинальном выражении), что снижает риск повышения ключевой ставки в среднесрочном периоде. По нашим оценкам, справедливый уровень нейтральной ключевой ставки для России составляет 5–6%".