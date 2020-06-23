Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Ленты до "выше рынка"

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Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.

"Бумаги "Ленты" опустились в цене на 11,5% с начала года (в рублевом выражении), отстав от бумаг X5 (рост 9%) и "Магнита" (MOEX: MGNT) (рост 16,5%)на фоне весьма слабой заинтересованности в них инвесторов, учитывая снижение ликвидности и отсутствие долгосрочной стратегии. В то же время компания имеет те же операционные преимущества, что и ее аналоги, тогда как рынок, судя по всему, игнорирует этот факт. Мы видим сочетание целого ряда позитивных факторов в краткосрочной перспективе, в том числе сильный рост выручки в двузначном выражении во втором квартале 2020 года (на фоне роста LfL-продаж), улучшение рентабельности и долга. Планы компании по использованию денежных средств станут долгосрочным катализатором роста бумаг: хотя приоритетными для компании будут, вероятно, проекты роста, мы не исключаем и возможность дивидендных выплат", - пишут в обзоре эксперты Альфа-банка.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Ленты", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $3,38 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $2,45 за штуку.