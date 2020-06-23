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23 июня 2020 года 15:40
Очередной всплеск риск-аппетита ослабил USD и JPY - Saxo Bank
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают смешанную картину состояния мировой экономики, что довольно тревожно, учитывая, что многие страны уже сняли большую часть карантинных мер. "Понедельник принес мощное ралли американских акций, отмеченное многими характерными для последних месяцев расхождениями и сильной концентрацией: укрепление лидеров рынка и новый максимум закрытия высокотехнологичного индекса Nasdaq 100, тогда как широкий рынок остается в ценовом канале, - отмечает Джон Харди. - Частично такое настроение может быть связано с надеждами на новый раунд стимулирования в США: президент Трамп высказался в пользу новых мер, в частности, второго стимулирующего пакета (первый был на 300 млрд долларов). На форексе вчерашний день отразился ожидаемо - немедленным снижением USD и особенно JPY на фоне роста доходности американских облигаций. В целом валютный рынок работает в зависимости от событий на других рынках". Поступают предварительные индексы деловой активности PMI для Еврозоны: "сильные" значения по Франции и в производстве, и в сфере услуг задают рост евро и рисковых настроений вообще. Однако эксперт банка напоминает, что PMI - диффузный индекс, он всего лишь сравнивает текущие условия с более ранними. "Неужели так удивительно, что во Франции в июне производство и услуги оживились по сравнению с массовым закрытием в мае? Мне даже кажется странным, что числа не оказались еще лучше. Оба индекса по Германии заметно ниже 50. По Австралии предварительное значение в сфере услуг за июнь выше 50, а в Японии всё оказалось неожиданно плохо: 42,3 в услугах и всего лишь 37,8 в производстве. При этом диффузный индекс показывает направление и величину изменений, а не сами производственные показатели, поэтому для выяснение траектории восстановления понадобится еще как минимум один квартал. Тем временем новости о COVID-19 не очень обнадеживают, а возобновление полного карантина кажется маловероятным", - заключает аналитик Saxo Bank.
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23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
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.23 июня 2020 года 10:33
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.23 июня 2020 года 10:14
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.22 июня 2020 года 19:16
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Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Цены на... читать дальше
.22 июня 2020 года 17:35
Рынки продолжат восстановление, несмотря на временный скачок уровня заболеваемости, так как глобальный карантин будет восстановлен лишь с приходом второй волны эпидемии, что маловероятно в ближайшей перспективе, отмечается в обзоре ITI Capital. Скачки уровня заболеваемости - следствие первой... читать дальше
.22 июня 2020 года 14:54
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.22 июня 2020 года 13:55
Расхождение между нефтью и нефтепродуктами с одной стороны и природным газом с другой продолжает наблюдаться в энергетическом секторе, отмечает в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Первые, благодаря существенному снижению квот на добычу в ОПЕК+ и... читать дальше
.22 июня 2020 года 13:02
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