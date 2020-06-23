Альфа-банк поднял рекомендацию для GDR Ленты до "выше рынка"

Альфа-банк повысил рекомендацию для глобальных депозитарных расписок (GDR) "Ленты" до "выше рынка", сообщается в обзоре банка.

Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками, составляет $3,2 за штуку.