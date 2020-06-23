Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность - ИК "Фридом Финанс"

Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что сигнализирует об улучшении моментума. При этом индикатор MACD остается в минусе, свидетельствуя о сохраняющейся неопределенности. Рынок с высокой вероятностью оставил позади мартовские минимумы и избавился от последующей перекупленности начала июня, но противоречивые сигналы пока, скорее, указывают на вероятность периода консолидации, чем на развитие нового ралли", - отмечает эксперт ИК.