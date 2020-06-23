Российская валюта в ближайшее время останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль, поддерживаемый растущими ценами Brent, продолжил укрепляться и во вторник торгуется вблизи 68,8 руб./$. Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 руб./$, говорится в комментарии банка.