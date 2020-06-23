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Главная / Аналитикам / Аналитика / Российская валюта в ближайшее время останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
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23 июня 2020 года 12:36
Российская валюта в ближайшее время останется вблизи текущих уровней - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль, поддерживаемый растущими ценами Brent, продолжил укрепляться и во вторник торгуется вблизи 68,8 руб./$. Аналитики банка "Санкт-Петербург" ожидают, что в ближайшие дни российская валюта останется вблизи текущих уровней, в случае отката нефтяных котировок рубль вернется диапазон 69-70,5 руб./$, говорится в комментарии банка.
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23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:33
Уверенная растущая динамика нефти указывает на оптимизм среди участников рынка, однако текущие цены выглядят несколько завышенными, учитывая сохраняющиеся риски и слабость спроса со стороны ряда отраслей, в особенности авиационной, говорится в комментарии "БКС Брокер". Краткосрочно восходящий... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:14
Ориентир по нефти Brent на вторник - диапазон 41-43 доллара/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent удерживаются около отметки 43 долл./барр., вопреки ожиданиям снижения, отмечают аналитики банка. Сумятица, внесенная вырванной из контекста фразой советника Д. Трампа о... читать дальше
.23 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.22 июня 2020 года 19:16
Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"
Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Цены на... читать дальше
.22 июня 2020 года 17:35
Рынки продолжат восстановление, несмотря на временный скачок уровня заболеваемости, так как глобальный карантин будет восстановлен лишь с приходом второй волны эпидемии, что маловероятно в ближайшей перспективе, отмечается в обзоре ITI Capital. Скачки уровня заболеваемости - следствие первой... читать дальше
.22 июня 2020 года 14:54
Цены на нефть в течение недели останутся в диапазоне $38 - 44/барр., однако возврат к бурению в США и потенциальное возобновление остановленной добычи могут привести к очередному падению цен на горизонте одного-двух месяцев, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Нефть сорта Brent на прошлой... читать дальше
.22 июня 2020 года 13:55
Расхождение между нефтью и нефтепродуктами с одной стороны и природным газом с другой продолжает наблюдаться в энергетическом секторе, отмечает в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Первые, благодаря существенному снижению квот на добычу в ОПЕК+ и... читать дальше
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