Основной интерес инвесторов во время аукционов Минфина будет сосредоточен на среднесрочном выпуске ОФЗ - Уралсиб

Аналитики Уралсиба полагают, что во вторник основной интерес инвесторов во время аукционов Минфина будет сосредоточен на среднесрочном выпуске ОФЗ, однако большого объема размещения может и не быть, сообщается в обзоре корпорации.

Минфин для аукционов вторника выбрал два выпуска ОФЗ с постоянным купоном, среднесрочный и длинный, что полностью соответствует ожиданиям аналитиков Уралсиба. Оба выпуска будут предложены в безлимитном формате.

Первыми будут доразмещаться ОФЗ 26232 с погашением в октябре 2027 г., доступный остаток составляет порядка 119 млрд руб. Предыдущий аукцион по выпуску состоялся 3 июня, когда при спросе, равном 70,2 млрд руб., было доразмещено бумаг на 51,5 млрд руб. Доходность по средневзвешенной цене тогда сложилась на уровне 5,32% годовых, а в понедельник вечером выпуск котировался вблизи 5,32% годовых (плюс 10 б.п. за день).

Вторыми будут предложены ОФЗ 26233 с погашением в июле 2035 г. и доступным остатком почти в 399 млрд руб. Эта серия, так же как и 26232, в предыдущий раз предлагалась инвесторам 3 июня. Однако ее доразмещение не было столь же удачным: спрос составил всего 17,6 млрд руб., доразмещено было облигаций на 15,2 млрд руб. с доходностью по средневзвешенной цене 5,87% годовых. В понедельник к вечеру выпуск подешевел почти на 1,2 п.п. от номинала, и его доходность достигла 5,89% годовых.

"Мы полагаем, что во вторник основной интерес инвесторов вновь будет сосредоточен на среднесрочной дюрации, однако пятничное заседание ЦБ несколько охладило рынок рублевых госбумаг, поэтому большого объема размещения мы можем в этот раз и не увидеть, если, конечно, Минфин не предложит какие-то более существенные премии ко вторичному рынку, минимум в размере 2–3 б.п." - пишут специалисты Уралсиба.