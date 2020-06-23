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23 июня 2020 года 11:10
Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода - "Нордеа банк"
Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода, а фактором риска для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах, говорится в обзоре "Нордеа банка". Российская валюта на старте торгов вторника находилась на весьма комфортных уровнях вблизи 69 в паре с долларом США и немногим ниже 78 в паре с евро, констатируют аналитики банка. Поддержку рублю оказывают нефтяные котировки и приближение пика налогового периода. При этом в паре с евро у рубля меньше возможностей для укрепления, поскольку европейская валюта сохраняет устойчивые позиции на глобальном валютном рынке. Дополнительную поддержку евро во вторник может оказать публикация индексов деловой активности PMI. При этом, если индексы действительно окажутся лучше ожиданий, рубль попытается закрепиться на уровнях ниже 69 в паре с долларом США. Специалисты "Нордеа банка" напоминают, что во вторник состоятся аукционы ОФЗ, в рамках которых Минфин предложит классические государственные бумаги с погашением в 2027 и 2035 годах. "При этом, как мы неоднократно отмечали ранее, вряд ли аукционы окажут какую-либо значимую поддержку российской валюте. Фактором риска для рубля и прочих валют развивающихся стран выступает продолжающийся рост заболевших коронавирусом в США и других странах", - пишут аналитики банка.
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23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:33
Уверенная растущая динамика нефти указывает на оптимизм среди участников рынка, однако текущие цены выглядят несколько завышенными, учитывая сохраняющиеся риски и слабость спроса со стороны ряда отраслей, в особенности авиационной, говорится в комментарии "БКС Брокер". Краткосрочно восходящий... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:14
Ориентир по нефти Brent на вторник - диапазон 41-43 доллара/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent удерживаются около отметки 43 долл./барр., вопреки ожиданиям снижения, отмечают аналитики банка. Сумятица, внесенная вырванной из контекста фразой советника Д. Трампа о... читать дальше
.23 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.22 июня 2020 года 19:16
Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"
Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Цены на... читать дальше
.22 июня 2020 года 17:35
Рынки продолжат восстановление, несмотря на временный скачок уровня заболеваемости, так как глобальный карантин будет восстановлен лишь с приходом второй волны эпидемии, что маловероятно в ближайшей перспективе, отмечается в обзоре ITI Capital. Скачки уровня заболеваемости - следствие первой... читать дальше
.22 июня 2020 года 14:54
Цены на нефть в течение недели останутся в диапазоне $38 - 44/барр., однако возврат к бурению в США и потенциальное возобновление остановленной добычи могут привести к очередному падению цен на горизонте одного-двух месяцев, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Нефть сорта Brent на прошлой... читать дальше
.22 июня 2020 года 13:55
Расхождение между нефтью и нефтепродуктами с одной стороны и природным газом с другой продолжает наблюдаться в энергетическом секторе, отмечает в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Первые, благодаря существенному снижению квот на добычу в ОПЕК+ и... читать дальше
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