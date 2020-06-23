Рост индекса Мосбиржи на открытии торгов вторника будет составлять примерно 0,3% - "Алор Брокер"

Внешний фон перед открытием рынка акций во вторник складывается нейтральный и рост индекса Мосбиржи на открытии будет составлять примерно 0,3%, однако дальнейших драйверов движения пока не наблюдается, говорится в комментарии "Алор Брокер".

Более того, в связи с нерабочим днем в среду аналитик компании Алексей Антонов ждет сокращения позиций по акциям во второй половине торгов, если же, конечно, не порадуют повышательной динамикой западные индикаторы. Риски резких распродаж под страхом второй волны коронавируса велики, и реализоваться они могут в любой момент, предупреждает специалист.

Поддержку российскому рынку будет оказывать нефть, стоящая около 43 долларов за баррель.