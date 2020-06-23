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23 июня 2020 года 09:14
Индекс Мосбиржи начнет торги вторника повышением в пределах 0,2-0,6% - ИК "Алго Капитал"
Открытие индекса Мосбиржи во вторник состоится с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 2770-2780 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2760, 2750 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2790, 2800 пунктов. После открытия со сдержанным приростом индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует близкое к нейтральному состояние внешнего фона", - указывает старший риск-менеджер ИК Виталий Манжос. Ключевым внешним ориентиром второй полвины вторника для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация майской статистики по продажам нового жилья в США (17:00 мск), отмечает В. Манжос.
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23 июня 2020 года 15:40
Валютный рынок продолжает пассивно реагировать на изменения риск-аппетита: USD и JPY торгуются в обратной корреляции с общим настроением, говорится в комментарии главного валютного стратега Saxo Bank Джона Харди. Вышедшие этой ночью и утром предварительные индексы PMI по разным странам показывают... читать дальше
.23 июня 2020 года 14:17
Технически S&P500 успешно проходит тест на прочность, отмечается в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Алена Сабитова. Индекс остается выше значимого уровня - 200-дневной средней в районе 3015 пунктов с улучшившимся показателем RSI. "Индикатор RSI поднялся выше нейтральной отметки 50, что... читать дальше
.23 июня 2020 года 13:16
Восстановление спроса и снижение добычи сланцевых углеводородов в США поддержат котировки нефти на уровне 40 долл. США и выше - Julius Baer
Широко ожидаемое снижение цен на нефть, похоже, оказалось непродолжительным: несмотря на возобновившиеся опасения в связи с пандемией коронавируса и продолжающиеся трудности, особенно в некоторых развивающихся экономиках, котировки нефти снова поднялись выше 40 долл. США за баррель, говорится в... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:33
Уверенная растущая динамика нефти указывает на оптимизм среди участников рынка, однако текущие цены выглядят несколько завышенными, учитывая сохраняющиеся риски и слабость спроса со стороны ряда отраслей, в особенности авиационной, говорится в комментарии "БКС Брокер". Краткосрочно восходящий... читать дальше
.23 июня 2020 года 10:14
Ориентир по нефти Brent на вторник - диапазон 41-43 доллара/баррель, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Цены на нефть Brent удерживаются около отметки 43 долл./барр., вопреки ожиданиям снижения, отмечают аналитики банка. Сумятица, внесенная вырванной из контекста фразой советника Д. Трампа о... читать дальше
.23 июня 2020 года 09:30
Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут в ходе торгов во вторник. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов во вторник. читать дальше
.22 июня 2020 года 19:16
Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"
Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова. Цены на... читать дальше
.22 июня 2020 года 17:35
Рынки продолжат восстановление, несмотря на временный скачок уровня заболеваемости, так как глобальный карантин будет восстановлен лишь с приходом второй волны эпидемии, что маловероятно в ближайшей перспективе, отмечается в обзоре ITI Capital. Скачки уровня заболеваемости - следствие первой... читать дальше
.22 июня 2020 года 14:54
Цены на нефть в течение недели останутся в диапазоне $38 - 44/барр., однако возврат к бурению в США и потенциальное возобновление остановленной добычи могут привести к очередному падению цен на горизонте одного-двух месяцев, говорится в обзоре "БКС Глобал Маркетс". Нефть сорта Brent на прошлой... читать дальше
.22 июня 2020 года 13:55
Расхождение между нефтью и нефтепродуктами с одной стороны и природным газом с другой продолжает наблюдаться в энергетическом секторе, отмечает в комментарии глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. Первые, благодаря существенному снижению квот на добычу в ОПЕК+ и... читать дальше
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