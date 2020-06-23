"БКС Глобал Маркетс" видит риск коррекции на рынке нефти, в фаворитах ЛУКОЙЛ и "префы" Сургутнефтегаза

"БКС Глобал Маркетс" ожидает восстановление цен на нефть к $50 за баррель через год, но видит риск краткосрочной коррекции после слишком мощного ралли, говорится в обзоре аналитиков инвестбанка Рональда Смита и Василия Мордовцева.

"В ответ на достижение уровня выше $40 за баррель американские сланцевые производители, нуждающиеся в выручке, могут вернуть в строй остановленные буровые установки. Тогда ОПЕК+ может начать наращивать добычу, что развяжет ценовую войну, подобную февральской. И хотя возвращение к уровням ниже $15 за баррель маловероятно, откат к $30-35 за баррель вполне возможен", - говорится в обзоре.

При этом они подчеркивают, что рентабельность "у скважины" российских нефтекомпаний, скорее всего, заметно улучшится во втором квартале 2020 года за счет снижения нефтяных налогов и пошлин до минимума в мае-июне.

"Экспорт "Газпрома" в Европу сократился на 20% с начала года из-за второй волны перенасыщения рынка СПГ и падения спроса в условиях COVID-19. "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) пострадал меньше, поскольку экспортирует СПГ в основном по контрактным ценам. В долгосрочном плане обе компании выглядят позитивно, так как мы ожидаем восстановление спроса к 2023 году, однако 2020 год, по всей видимости, будет очень трудным", - отмечается в аналитическом материале.

Эксперты инвестбанка, учитывая свой осторожный краткосрочный взгляд на нефть, считают фаворитами в нефтегазовом секторе РФ ADR ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) и привилегированные акции ПАО "Сургутнефтегаз" (MOEX: SNGS). "Обе бумаги относятся к защитным, но с солидным потенциалом", - пишут они. Рекомендация для ADR "ЛУКОЙЛа" и привилегированных акций "Сургутнефтегаза" - "покупать".

Обыкновенные акции "Сургутнефтегаза", по мнению аналитиков, оценены справедливо, ререйтинг возможен только при очень оптимистичном сценарии. Рекомендация для этих бумаг - "держать".

После коррекции на рынке нефти более интересными станут бумаги с высокой бетой - ПАО "Татнефть", ПАО "Роснефть" и "НОВАТЭК". ADR ПАО "Газпром" (MOEX: GAZP) стоят дешево, но время еще не пришло, считают эксперты.

Рекомендации для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN), ADR "Газпрома", ADR ПАО "Газпром нефть" (MOEX: SIBN), ADR "Роснефти" (MOEX: ROSN), ADR "НОВАТЭКа" - "покупать".