Вероятное сокращение товарных запасов нефти может подстегнуть рост нефтяных цен - УК "Альфа-Капитал"

Новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, поэтому в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти, и это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен, говорится в комментарии аналитика УК "Альфа-Капитал" Артема Копылова.

Цены на нефть возобновили рост, цена барреля Brent едва не обновила максимум после падения на развале сделки ОПЕК+, а на начало этой недели ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI находились на уровнях 42 долл. и 39 долл. за баррель соответственно, констатирует эксперт.

"Новостной фон оставался достаточно благоприятным для восстановления цен на нефть, - отмечает А. Копылов. - Правительства различных стран продолжали смягчать или отменять ограничения, введенные для сдерживания распространения инфекции, что приводило к росту спроса на топливо. Рынки акций и облигаций также воспряли, после того как прошел кратковременный страх, что ФРС даст рынку недостаточно ликвидности, и оптимизм передался и рынкам активов".

Число активных нефтяных буровых установок в США между тем продолжило снижаться, достигнув 189 шт. (неделю назад - 199), а добыча сократилась до 10,5 млн баррелей в сутки (-2,6 млн от максимумов). "Таким образом, фактор восстановления добычи в США на фоне роста цен на нефть пока никак себя не проявляет, - подчеркивает аналитик УК "Альфа-Капитал". - С учетом того, что новая сделка ОПЕК+ более или менее выполняется, а спрос растет, в ближайшее время может стать заметным даже сокращение товарных запасов нефти. А это уже само по себе может подстегнуть рост нефтяных цен".