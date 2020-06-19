Низкий уровень ключевой ставки на среднесрочном горизонте может выступить в качестве фактора ослабления рубля - БКС

Аналитики "БКС Брокер" считают, что на среднесрочном горизонте столь низкий уровень ключевой ставки может выступить в качестве одного из факторов ослабления рубля, сообщается в комментарии компании.

Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт - до рекордно низкого уровня в 4,5%. Данное решение было по большей части ожидаемым и привело лишь к кратковременному ослаблению рубля, отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер" Дмитрий Бабин.

"Однако на среднесрочном горизонте столь низкий уровень ключевой ставки может выступить в качестве одного из факторов ослабления рубля, так как слишком дешевая ликвидность поддерживает спрос на инвалюту, особенно в период рыночной нестабильности. Кроме того, столь резкое снижение ключевой ставки может стать триггером для фиксации прибыли в ОФЗ, так как потенциал более глубокого ослабления монетарной политики уменьшается, а дифференциал ставок между нашим долговым рынком и развитыми сокращается, снижая привлекательность российских гособлигаций, с точки зрения соотношения доходность/риск. Правда, индекс гособлигаций RGBI лишь ускорил рост после оглашения решения ЦБ. Индикатор повышается уже четвертую сессию подряд, обновив трехнедельный максимум и приблизившись к историческому, - пишет Д. Бабин. - Во второй половине основной сессии пятницы рубль совершал разнонаправленные движение по отношению к доллару и евро, реагируя на аналогичную динамику данных валют на внешнем рынке. При этом к вечеру внешний фон ухудшился, вызвав умеренное ослабление рубля".