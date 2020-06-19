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Главная / Аналитикам / Аналитика / Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК "Велес Капитал"
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19 июня 2020 года 17:22
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года - ИК "Велес Капитал"
Возможно снижение ключевой ставки ЦБ РФ до уровня 4,00-4,25% годовых на горизонте до конца года, говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". Специалисты ИК полагает, что изменение ключевой формулировки ЦБ сокращает как вероятность самого снижения ставки на следующем и ближайших заседаниях, так и потенциал шага снижения ставки (если раньше регулятор допускал "возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", то теперь ЦБ "будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения на ближайших заседаниях"). Тем не менее, ЦБ оставил четкий сигнал на сохранение мягкой процентной политики, сконцентрировав внимание на риске отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году. "То есть теперь баланс рисков полностью смещен в сторону дезинфляционных факторов, что сохраняет возможность дальнейшего смягчения политики до конца года. Мы ожидаем, что если регулятор примет решение о снижении ставки на одном из следующих заседаний, то вернется к минимальному шагу в 25 б.п. В целом до конца года мы ожидаем увидеть ключевую ставку на уровне 4,00-4,25% годовых", - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.
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19 июня 2020 года 17:52
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.18 июня 2020 года 10:54
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