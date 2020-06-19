Альфа-банк снизил оценку ADR Норникеля на 10%, оставив рейтинг "покупать"

Альфа-банк понизил прогнозную стоимость американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) с $39,2 до $35,3 за штуку, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация (рейтинг) "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены ADR "Норникеля", основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $32,71 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $27,18 за штуку.