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Главная / Аналитикам / Аналитика / Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития
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19 июня 2020 года 16:10
Рубль может зафиксироваться в диапазоне 69-70 за доллар, 77,5-79 за евро - Уральский банк реконструкции и развития
Прогнозируемый курс доллара на следующую неделю - диапазон 69-70 рублей, евро - 77,5-79 рублей, сообщается в комментарии Уральского банка реконструкции и развития. Главным информационным поводом этой недели стало очередное заседание Центробанка РФ, на котором было принято решение о снижении ключевой ставки сразу на 1 п.п., до 4,5%. Однако на российскую валюту такие новости влияют в меньшей степени, отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. Намного существеннее рубль реагирует на меняющуюся стоимость нефти. "Снижение ключевой ставки, как правило, ослабляет валюту, но так как рубль поддерживает растущая нефть, у него есть все шансы зафиксироваться в диапазоне 69-70 рублей за доллар. Прогнозируемый курс евро на следующую неделю: 77,5-79 рублей за евро", - указывает В. Зотов.
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19 июня 2020 года 17:52
Нефть продолжила дорожать, реагируя на новости об обещаниях Ирака и Казахстана компенсировать свою низкую дисциплину в рамках соглашения ОПЕК+ в ближайшие месяцы, отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. В утренние часы пятницы на рынке прослеживалось формирование структуры... читать дальше
.19 июня 2020 года 13:28
Мировые фондовые площадки в пятницу демонстрируют позитивную динамику, несмотря на противоречивые сообщения о развитии отношений КНР и США и сохраняющуюся угрозу второй волны эпидемии, отмечается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Рост заболеваемости COVID-19 в Азии и США остается в центре... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:47
Аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что в пятницу котировки нефти попробуют уйти выше 42 долларов за баррель, где он рекомендует открывать спекулятивные "шорты" с целью "поймать" доллар-два, говорится в комментарии компании. "Нефтяной рынок, как и фондовый, в любой момент может... читать дальше
.19 июня 2020 года 10:09
Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI утром пятницы прибавляют около 1%, продолжая повышение, стартовавшее в четверг, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Котировки расположены в районе 42 и 39 долларов соответственно, не так далеко от июньских пиков (43,06 доллара и 40,44... читать дальше
.19 июня 2020 года 09:41
Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite слегка повысились по итогам торгов в четверг. Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения. Цены на нефть продолжают расти в пятницу. читать дальше
.18 июня 2020 года 17:42
Перспектива низких ставок в течение длительного срока не только благоприятна для роста котировок, но также означает, что огромное количество денег, размещенных фондами на денежном рынке, может вернуться в более высокодоходные инструменты, говорится в комментарии директора по управлению... читать дальше
.18 июня 2020 года 16:22
Аналитики Julius Baer занимают "медвежью" позицию по фунту стерлингов на краткосрочную перспективу, сообщается в комментарии компании. Данные по инфляции в Великобритании за май показали дальнейшее снижение общего уровня инфляции до 0,5%. Большая часть этого снижения была вызвана падением цен на... читать дальше
.18 июня 2020 года 12:21
Дисбаланс между спросом и предложением на нефтяном рынке сохраняется, сообщается в комментарии ИК "Фридом Финанс". Спрос и предложение на физическом рынке быстрее сбалансируются, если котировки будут игнорировать спекулятивную составляющую, считают в ИК. Мир будет сталкиваться с избытком нефти в... читать дальше
.18 июня 2020 года 11:21
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital
Фондовые индексы США в четверг будут снижаться на фоне растущих опасений по поводу второй волны заражений COVID-19 - ITI Capital, отмечается в комментарии ITI Capital. В четверг, 18 июня, американские фьючерсы снижаются на фоне резкого роста числа зараженных COVID-19 в отдельных штатах США, что... читать дальше
.18 июня 2020 года 10:54
Нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о мерах против COVID-19 благодаря статистике по производству - "Открытие Брокер"
Благодаря статистике по производству нефть удерживается от более резкой реакции на возвращение новостей о карантинных мерах против COVID-19, говорится в комментарии "Открытие Брокер". ОПЕК в среду выпустила очередной доклад по глобальному рынку. В отличие от МЭА, констатирует ведущий аналитик... читать дальше
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